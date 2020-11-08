الخيبات تلاحق جوني ديب...

خسر الممثل الأميركي جوني ديب دوره في "فانتاستيك بيستس" أو "الوحوش المذهلة"، إذ أكد موافقته على طلب الشركة المنتجة التنحّي عنه، في أول انعكاس على حياته المهنية لخسارته دعوى التشهير التي رفعها ضد صحيفة "ذي صن" البريطانية إثر اتهامها إياه بأنه "زوج معنّف".وكان نجم سلسلة أفلام "Pirates of the Caribbean" جازف بحياته المهنية من خلال مقاضاته مجموعة "نيوز غروب نيوزبيبرز" الناشرة لصحيفة "ذي صن" التي اتهمته بتعنيف زوجته السابقة الممثلة أمبير هيرد.وكانت المحكمة العليا في لندن أصدرت حكماً لصالح الصحيفة، معتبرة أن التوصيفات التي أوردتها "صحيحة بدرجة كبيرة" لأن "الأكثرية الساحقة من الاعتداءات المفترضة جرى إثباتها"، بعد محاكمة أقيمت على مدى ثلاثة أسابيع خلال يوليو المنصرم.وكتب ديب يوم الجمعة الماضي عبر حسابيه على "إنستغرام" و"فيسبوك" : "الحكم غير الواقعي للمحكمة لن يغيّر الحقيقة"، مؤكداً أنه يعتزم استئنافه، شاكرا جمهوره قائلاً إنه "متأثر" لتلقيه "الكثير من رسائل" الدعم.وكانت المحاكمة التي غالباً ما كان يحضرها ديب وطليقته الممثلة الأميركية أمبير هيرد، تطرقت إلى تفاصيل محرجة عن حياتهما الخاصة، من إدمان جوني ديب المخدرات، واتهاماته لأمبير هيرد بالخيانة، مروراً بالعثور على براز في سريرهما الزوجي. وقد وجدت الصحف الشعبية البريطانية مادة تناسبها في هذه التفاصيل.وأضاف النجم "حياتي ومسيرتي المهنية لن تحددهما هذه اللحظة، ويبقى تصميمي قوياً وأودّ أن أثبت أن الاتهامات في حقي مغلوطة".لكنّ مسيرة ديب المهنية بدأت تتأثر سلباً بقرار المحكمة، إذ كشف الممثل أن شركة "وورنر براذرز" طلبت منه "الاستقالة من دور غريندلوالد" الذي يؤديه في فيلم "فانتاستيك بيستس" المقبل، وقد وافق ديب على هذا الطلب.وأكّد ناطق باسم "وورنر براذرز" أن ديب سيترك "فانتاستيك بيستس"، مضيلفا: "نشكر لجوني عمله على الأفلام حتى اليوم"، قبل أن يوضح أن الشركة ستختار ممثلاً بديلاً منه لهذا الفيلم المقرر إطلاقه في الصالات في صيف 2022.