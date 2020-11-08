فنون ومشاهير

عمرو دياب يعتدي على معجب حاول تصويره (فيديو)

Lebanon 24
08-11-2020 | 18:00
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان عمرو دياب وهو يعتدي على أحد معجبيه في إحدى الحفلات حيث قام بأخذ الهاتف المحمول منه وهو يحاول تصويره.

 

وظهر عمرو في الفيديو وهو ينزل من على المسرح متجهاً إلى المعجب الذي كان يصوره ليمسك الهاتف المحمول من يده، في حين حاولت امرأة أن تمنعه، إلا أنه دفع يدها وتوجه للمعجب ليأخذ الهاتف من يده.

 

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلاً غنائياً في ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد كبير من الضيوف.

 

من ناحية أخرى طرح دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل" عبر تطبيق أنغامي، بعد مرور أيام قليلة على طرح أغنيته "أهي أهي". وهي من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل.

 

المصدر: لها
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