24
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
"الابتسامة لا تفارقه وأسلم أمره لله".. هذا جديد حالة علي المسمار الصحية
Lebanon 24
09-11-2020
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت زكية الديراني في صحيفة "الأخبار " تحت عنوان "علي المسمار... تحية لـ«الجبّار": "كلمة واحدة تختصر وضع الاعلامي علي المسمار ويتناقلها أصدقاؤه، "علي جبّار والابتسامة لا تفارق وجهه أبداً، وأسلم أمره لله". هذه العبارة تجبر الصحافي على عدم طرح المزيد من الاسئلة للاستفسار عن الحالة الصحية للمقدم في قناة "المنار" وصاحب الحضور الجميل. فقوّة علي في إبتسامته خلال مقاومته المرض الخبيث الذي أصابه قبل عامين تقريباً وأجبره على ترك عمله. فارق المسمار الشاشة الصغيرة، ولكن كان محبوه يتذكرونه عند كل حدث، تحديداً عند أي عملية للمقاومة ضد العدو الاسرائيلي. فهو كان رفيق إنتصارات المقاومة، وهو اليوم يقاوم للانتصار على المرض. أمس، ضجت صفحات السوشال ميديا بشائعة تتحدث عن تدهور وضعه الصحي، ولاحقاً إنتشرت شائعة بغيضة عن وفاته. في التفاصيل، يكشف أصدقاء مقرّبون من المسمار في حديث لـ "الأخبار" أن المقدم خضع أول من أمس الجمعة لعملية عاجلة لإزالة كيس من جسمه كان سبّب له بعض المضاعفات على صحته. ويكشف أصدقاؤه أن المسمار خرج من العملية بخير وبأن وضعه الصحي مستقرّ، وهو يرقد في العناية المشددة في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح سعر الدولار في السوق السوداء؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح سعر الدولار في السوق السوداء؟
08:53 | 2020-11-09
09/11/2020 08:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في عكار.. شهب ناري من السماء يستهدفُ بلدة ويشعل النيران
Lebanon 24
مفاجأة في عكار.. شهب ناري من السماء يستهدفُ بلدة ويشعل النيران
19:36 | 2020-11-08
08/11/2020 07:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام لوزارة التربية بشأن الدروس حضورياً بالمدارس.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام لوزارة التربية بشأن الدروس حضورياً بالمدارس.. هذا ما جاء فيه
20:00 | 2020-11-08
08/11/2020 08:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة "الشهب الناري" الذي ضرب بلدة التليل العكارية
Lebanon 24
هذه حقيقة "الشهب الناري" الذي ضرب بلدة التليل العكارية
21:55 | 2020-11-08
08/11/2020 09:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من "قوى الأمن" بشأن إقفال البلدات وقرار حظر التجول
Lebanon 24
بيان هام من "قوى الأمن" بشأن إقفال البلدات وقرار حظر التجول
22:41 | 2020-11-08
08/11/2020 10:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
18:00 | 2020-11-09
ظهرت بفستان بفتحة تصل لأعلى الفخذ كشفت الكثير.. دوللي شاهين تتعرض لهجوم عنيف (صور)
15:00 | 2020-11-09
بشرى الخليل في رسالة للبطريرك الراعي.. ولماذا رفضت إتصال السيد نصرالله؟
12:00 | 2020-11-09
"أعراضي كانت مختلفة".. النجمة الشهيرة تعلن إصابتها بكورونا
11:48 | 2020-11-09
أصيب بسرطان البنكرياس وعمره 80 عاماً.. مقدّم البرامج الشهير رحل بسلام
23:00 | 2020-11-08
ممثلة تكشف: ترامب حرمني من أولادي 5 سنوات!
21:00 | 2020-11-08
ممثل سوري شهير يحتفل بعيد ميلاده عاري الصدر.. ويكشف عمره (صورة)
فيديو
"Vivo" تكشف عن أحدث هواتفها للجيل الخامس! (فيديو)
Lebanon 24
"Vivo" تكشف عن أحدث هواتفها للجيل الخامس! (فيديو)
15:00 | 2020-11-09
09/11/2020 18:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تسميته رئيسا منتخبا.. بايدن يزور قبر من شجعه على الترشح (فيديو)
Lebanon 24
بعد تسميته رئيسا منتخبا.. بايدن يزور قبر من شجعه على الترشح (فيديو)
12:00 | 2020-11-09
09/11/2020 18:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يغادر المباراة مصابا.. ولا تعليق (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يغادر المباراة مصابا.. ولا تعليق (فيديو)
12:00 | 2020-11-09
09/11/2020 18:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact