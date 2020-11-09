فنون ومشاهير

"الابتسامة لا تفارقه وأسلم أمره لله".. هذا جديد حالة علي المسمار الصحية

Lebanon 24
09-11-2020 | 09:00
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كتبت زكية الديراني في صحيفة "الأخبار " تحت عنوان "علي المسمار... تحية لـ«الجبّار": "كلمة واحدة تختصر وضع الاعلامي علي المسمار ويتناقلها أصدقاؤه، "علي جبّار والابتسامة لا تفارق وجهه أبداً، وأسلم أمره لله". هذه العبارة تجبر الصحافي على عدم طرح المزيد من الاسئلة للاستفسار عن الحالة الصحية للمقدم في قناة "المنار" وصاحب الحضور الجميل. فقوّة علي في إبتسامته خلال مقاومته المرض الخبيث الذي أصابه قبل عامين تقريباً وأجبره على ترك عمله. فارق المسمار الشاشة الصغيرة، ولكن كان محبوه يتذكرونه عند كل حدث، تحديداً عند أي عملية للمقاومة ضد العدو الاسرائيلي. فهو كان رفيق إنتصارات المقاومة، وهو اليوم يقاوم للانتصار على المرض. أمس، ضجت صفحات السوشال ميديا بشائعة تتحدث عن تدهور وضعه الصحي، ولاحقاً إنتشرت شائعة بغيضة عن وفاته. في التفاصيل، يكشف أصدقاء مقرّبون من المسمار في حديث لـ "الأخبار" أن المقدم خضع أول من أمس الجمعة لعملية عاجلة لإزالة كيس من جسمه كان سبّب له بعض المضاعفات على صحته. ويكشف أصدقاؤه أن المسمار خرج من العملية بخير وبأن وضعه الصحي مستقرّ، وهو يرقد في العناية المشددة في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
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