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فنون ومشاهير
إعلامية تتغزل براغب علامة بطريقة جريئة: "لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي" (فيديو)
Lebanon 24
09-11-2020
|
21:00
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أحدثت الإعلامية الكويتية ريم النجم ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب فيديو تناقله عدد كبير من الحسابات وظهرت فيه برفقة الفنان اللبناني راغب علامة. وبدت وهي تعبر عن فرحها بلقائه وتتغزل به بطريقة اعتبرها الكثير من المتابعين جريئة وتتخطى الحدود. وفي هذا السياق قالت النجم متوجهة إلى الفنان: "مع النجم الجميل راغب علامة. تصدق أني لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي؟ فرصة جميلة جدا إني قابلتك وإني شفتك وحقيقي أحلى مفاجأة". ورد عليها: "وأنا كمان يا هلا وسهلا بيكي وفرصة سعيد كثير".
وتعرضت الإعلامية إثر هذا لموجة واسعة من الانتقادات ورأى الكثيرون أنها بالغت في الترحيب براغب وأنها تخطت الحدود في تعبيرها عن فرحها بلقائه.
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