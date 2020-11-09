فنون ومشاهير

الموت يفجع الممثلة المصرية: "الحبايب في الجنة"

Lebanon 24
09-11-2020 | 23:00
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نشرت الفنانة وفاء عامر على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" منشوراً تنعى فيه عمها الذي وافته المنية، وكتبت: "عمي السيد عامر في ذمة الله ..الحبايب في الجنة"،

وتلقت وفاء المئات من برقيات وتعليقات التعازي من متابعيها وزملائها، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن الفنانة المصرية كانت قد أثارت التساؤلات حول اصطحابها نجلها عمر في مهرجان الجونة السينمائي، حيث ردت على ذلك قائلة: "بحس بأمان.. وكمان بحب أطمن عليه حتى ساعة التصوير بطمن عليه من وهو صغير".
 


وكشفت وفاء في حديث لها مع الإعلامية لميس الحديدي، في تغطية خاصة لبرنامج "كلمة أخيرة" لختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة، أنها بصدد خوض تجربة درامية جديدة لمسلسل يحمل اسم "هي"، من إخراج المخرج الكبير محمد النقلي والمنتج محمد شاهين، متابعة بالقول: "بنتكلم في المسلسل عن قضية الثانوية العامة وما وراءها وقضايا الفتاة في عمر معين واحتضان الآباء والأمهات لأبنائهم وهل العقوق عقوق أبناء أم عقوق والدين؟ وعلاج لكل مشكلة".

وتابعت: "أيتن معايا في العمل ومنة فضالي، وأيتن بالنسبة ليا أختي وصحبتي وبنتي وحبيبة عمر وأخته الكبيرة وخالته.. أنا وأيتن وعمر بنشبه مصر بنحب بعض أوي وإيدنا دائماً في أيدين بعض ومهما اختلفنا أو زعلنا من بعض زعلات صغيرة".

المصدر: لها
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