فنون ومشاهير

فرقة "BTS" تفوز بـ4 جوائز في حفل ”MTV“ للموسيقى الأوروبية

Lebanon 24
10-11-2020 | 06:00
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انتزعت فرقة "BTS" الكورية الجنوبية 4 جوائز في حفل "MTV" للموسيقى الأوروبية، الأحد، من بينها جائزة "أفضل أغنية" عن أغنيتها "ديناميت" وجائزة أفضل فرقة لتتوج بذلك عاماً أكدت فيه تلك الفرقة الكورية مكانتها كفرقة عالمية رئيسية.

 

وكانت "ديناميت" أول أغنية باللغة الإنكليزية للفرقة وقد حققت ما يقرب من 34 مليون استماع مباشر على الانترنت في أمريكا ومبيعات بلغت 300 ألف نسخة في أسبوعها الأول، الأمر الذي جعل "BTS" أول فرقة كورية تتصدر لأول مرة قائمة بيلبورد 100 الأميركية للأغاني الفردية.

 

كذلك، فقد فازت الفرقة بجوائز "MTV" لأفضل عرض مباشر افتراضي وأكبر عدد من المعجبين، على الرغم من أن جائحة فيروس كورونا تعني عدم وجود جمهور ولا حفل للاحتفاء بإنجازها.

 

انتزعت فرقة "BTS" الكورية الجنوبية 4 جوائز في حفل "MTV" للموسيقى الأوروبية، الأحد، من بينها جائزة "أفضل أغنية" عن أغنيتها "ديناميت" وجائزة أفضل فرقة لتتوج بذلك عاماً أكدت فيه تلك الفرقة الكورية مكانتها كفرقة عالمية رئيسية.

 

وكانت "ديناميت" أول أغنية باللغة الإنكليزية للفرقة وقد حققت ما يقرب من 34 مليون استماع مباشر على الانترنت في أمريكا ومبيعات بلغت 300 ألف نسخة في أسبوعها الأول، الأمر الذي جعل "BTS" أول فرقة كورية تتصدر لأول مرة قائمة بيلبورد 100 الأميركية للأغاني الفردية.

 

كذلك، فقد فازت الفرقة بجوائز "MTV" لأفضل عرض مباشر افتراضي وأكبر عدد من المعجبين، على الرغم من أن جائحة فيروس كورونا تعني عدم وجود جمهور ولا حفل للاحتفاء بإنجازها.

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