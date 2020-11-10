سيرين وحسن وميريام وقصي: رباعي في لجنة تحكيم؟

كتبت صحيفة "الأخبار": فازت قناة mbc بالنسخة العربية من البرنامج الاميركي The Masked Singer الذي تشارف على الانتهاء من جميع تحضيراته.

يصور العمل التلفزيوني الذي عرضته قناة fox، على السرية من ناحية المشتركين ولجنة التحكيم منهاً لتسريب الأسماء كي تفاجئ اللجنة بالمشتركين الذي يقدمون وصلات غنائية على المسرح.

يقوم البرنامج على مشاركة بعض الأشخاص المعروفين في الغناء على المسرح، وسط أقنعة تغطي وجوههم أمام اللجنة التي لا يجب أن تعرف وجوه المشتركين.

في هذا السياق، بعد تفاوض الشبكة السعودية مع النجم قصي خولي ليجلس في اللجنة، يتم التفاوض حالياً مع الممثل المصري حسن الرداد والنجمتين اللبنانيتين ميريام فارس وسيرين عبدالنور ليجلسوا إلى جانب خولي.

على الضفة نفسها، تتسابق القناة مع الوقت بسبب إنتشار فيروس كورونا الذي قد تصدر عنه قرارات داخلية قريباً بإغلاق لبنان ومنع التصوير. فهل تصور mbc برنامجها أو يتعرض لمطبات كتلك التي واجهت المسلسلات التي كان من المتوقع أن تعرض في شهر رمضان 2020.