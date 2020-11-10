أنباء عن لقاء بأحد الملاهي.. هل عادت الأمور إلى مجاريها بين هيفا وهبي ومحمد وزيري؟

نفت النجمة هيفا وهبي بعض المعلومات التي نشرتها إحدى الصحافيات حول عودة الأمور إلى مجاريها بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري .

وبعدما كشفت إحدى الصحافيات أن هيفا قد إلتقت بوزيري في أحدى الملاهي الليلية ردّت هيفا وأكّدت أنها في لبنان وغرّدت قائلة : " اولا هو مازال مسجون منذ 4 شهور على ذمة التحقيقات. ثانيا: منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي اكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالا ويترافع فيها ضده الأساتذة المحامين المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانية المناوي. ثالثا والأهم: هيدا الخبر من سابع المستحيلات انه يحصل. 4: انا بلبنان " .