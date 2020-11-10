فنون ومشاهير

ما حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان؟

Lebanon 24
10-11-2020 | 18:00
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نفى الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة عبلة كامل، الأخبار التي ترددت خلال الساعات الماضية على بعض المواقع الإخبارية، حول إصابة طليقته بالسرطان.

وكتب كمال عبر صفحته بـ"فيسبوك": "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

كذلك حرص الفنان إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية على الردّ ونفي هذه الأخبار وأكد عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، قائلاً: "الست عبلة كامل بخير ونرجو عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة وزي الفل وبصحة جيدة والحمد لله".

وكانت أخبار قد انتشرت خلال الساعات الماضية تفيد بتعرض عبلة كامل لوعكة صحية شديدة، وذلك إثر إصابتها بمرض السرطان، وأن ذلك كان سبب اختفائها خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي نفاه طليقها.

يذكر أن آخر أعمال النجمة عبلة كامل مسلسل "سلسال الدم" الجزء الخامس، والذي عرض منذ ثلاث سنوات، وشاركها البطولة رياض الخولي ورامي وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيري وأميرة هاني، وكريم كوجك وماجد الشريف، وعدد كبير من الفنانين المشاركين في الأجزاء السابقة، ومن المنضمين للجزء الخامس، الفنان الكبير أحمد بدير ورانيا فريد شوقي وأحمد سلامة.
المصدر: لها
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