25
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
ما حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان؟
Lebanon 24
10-11-2020
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة عبلة كامل، الأخبار التي ترددت خلال الساعات الماضية على بعض المواقع الإخبارية، حول إصابة طليقته بالسرطان.
وكتب كمال عبر صفحته بـ"فيسبوك": "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".
كذلك حرص الفنان إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية على الردّ ونفي هذه الأخبار وأكد عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، قائلاً: "الست عبلة كامل بخير ونرجو عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة وزي الفل وبصحة جيدة والحمد لله".
وكانت أخبار قد انتشرت خلال الساعات الماضية تفيد بتعرض عبلة كامل لوعكة صحية شديدة، وذلك إثر إصابتها بمرض السرطان، وأن ذلك كان سبب اختفائها خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي نفاه طليقها.
يذكر أن آخر أعمال النجمة عبلة كامل مسلسل "سلسال الدم" الجزء الخامس، والذي عرض منذ ثلاث سنوات، وشاركها البطولة رياض الخولي ورامي وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيري وأميرة هاني، وكريم كوجك وماجد الشريف، وعدد كبير من الفنانين المشاركين في الأجزاء السابقة، ومن المنضمين للجزء الخامس، الفنان الكبير أحمد بدير ورانيا فريد شوقي وأحمد سلامة.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع.. هكذا افتتحت السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هكذا افتتحت السوق السوداء
09:08 | 2020-11-11
11/11/2020 09:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة الى المفرد والمزدوج.. وماذا عن السير يوم الأحد؟
Lebanon 24
عودة الى المفرد والمزدوج.. وماذا عن السير يوم الأحد؟
14:04 | 2020-11-10
10/11/2020 02:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليال الاختيار خارج الـlbci!
Lebanon 24
ليال الاختيار خارج الـlbci!
14:40 | 2020-11-10
10/11/2020 02:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد.. إطلالة زوجة أحمد الفيشاوي تعرضها للانتقاد وهكذا ردت (صور)
Lebanon 24
من جديد.. إطلالة زوجة أحمد الفيشاوي تعرضها للانتقاد وهكذا ردت (صور)
15:00 | 2020-11-10
10/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل والمقررات.. البلد يُقفل حتى 30 تشرين الثاني واليكم القطاعات المستثناة من القرار
Lebanon 24
بالتفاصيل والمقررات.. البلد يُقفل حتى 30 تشرين الثاني واليكم القطاعات المستثناة من القرار
14:30 | 2020-11-10
10/11/2020 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:46 | 2020-11-11
ليال الإختيار تتقدّم باستقالتها من الـ"LBCI".. وهذه وجهتها
12:00 | 2020-11-11
منى واصف تتألق بمشهد مؤثر في "الهيبة".. رائعة بكل المقاييس (فيديو)
11:33 | 2020-11-11
ما حقيقة استقالة مالك الشريف من الـ"LBCI"؟!
09:00 | 2020-11-11
من وراء شائعة انفصال شيرين عبد الوهاب وسرقة حسام حبيب أموالها؟
06:00 | 2020-11-11
وفاة كين سبيرز مصمّم شخصيات مسلسل "سكوبي دو"
23:00 | 2020-11-10
شيرين عبد الوهاب تردّ على أنباء خلافها مع زوجها!
فيديو
الأسد بمؤتمر اللاجئين بدمشق: الأغلبية الساحقة من السوريين ترغب بالعودة للوطن
Lebanon 24
الأسد بمؤتمر اللاجئين بدمشق: الأغلبية الساحقة من السوريين ترغب بالعودة للوطن
11:08 | 2020-11-11
11/11/2020 13:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاح أول تجربة "هايبرلوب" تحمل ركاباً.. أسرع مرّتين من الطائرة! (فيديو)
Lebanon 24
نجاح أول تجربة "هايبرلوب" تحمل ركاباً.. أسرع مرّتين من الطائرة! (فيديو)
18:00 | 2020-11-10
11/11/2020 13:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تسدل الستار عن أحدث حواسبها.. تعرّفوا إلى ميزاته! (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تسدل الستار عن أحدث حواسبها.. تعرّفوا إلى ميزاته! (فيديو)
15:00 | 2020-11-10
11/11/2020 13:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact