فنون ومشاهير

ليال الاختيار خارج الـlbci!

Lebanon 24
10-11-2020 | 14:40
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كشفت صحيفة "الأخبار" عن إستقالة الاعلامية ليال الاختيار من قناة الـ lbci بعدما عملت قرابة عامين في نشرات الاخبار والمشاركة في تقديم البرنامج الصباحي "نهاركم سعيد". وتشير مصادر الصحيفة إلى أن الاختيار تتجّه للإنضمام الى قناة ناطقة بالعربية، ستعلن عنها قريباً.

يذكر أن المذيعة اللبنانية كانت قد عملت فترة في قناة otv كمذيعة ومحاورة لحلقات سياسية خاصة، قبل أن تلتحق عام 2018 إلى فريق lbci، ثم أعطيت مساحة في الحوارات السياسية الصباحية.
 
 
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