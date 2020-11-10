بعد 24 عاماً من العمل .. ريما عساف تغادر الـ"LBCI" وتكشف السبب

اعلنت الإعلامية ريما عساف أنها ستغادر قناة الlbci التي انضمت إليها عام 1996 لتنتقل إلى قناة الحرة في مكتب بيروت حيث ستكون معدة ومنتجة للبرنامج السياسي.واتخذت عساف قرارها بعد 24 عاما في العمل داخل المؤسسة اللبنانية للإرسال وكشفت عبر موقع "لبنان 24" أن السبب الرئيسي لالتحاقها بقناة "الحرة" هو التغيير والخوض في تجربة جديدة في محطة فضائية، متمنية أن تحمل تجربتها المزيد من النجاح.واكدت عساف "استمرار متانة العلاقة مع المحطة الام التي قضيت فيها نصف عمري ومع رئيس مجلس إدارتها الشيخ بيار الضاهر."