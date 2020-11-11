من وراء شائعة انفصال شيرين عبد الوهاب وسرقة حسام حبيب أموالها؟

أعلن اللواء حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، إنه فوجئ باتصالات من صحفيين لسؤاله حول ما نشر عن طلاق نجله والفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلاً : "لو فيه حاجة زى كده أنا أول واحد أعرف، وشيرين بتعتبرنى والدها الثانى، أنا عارف إن دا كدب وكلمت بحسام".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج : "الناس كلها عارفين إن حسام على خلق، مش عشان ابنى يعنى هقول كده".

واستكمل حديثه:" الكلام دا وراه ناس كانوا شغالين معاها، ولما كشفوا خلافات وحسابات غير مضبوطة، مع مدير أعمالها السابق، وفيه قضايا مرفوعة عليه".

كما خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب لتكشف حقيقة طلاقها، بعد انتشار شائعات انفصالها عن الفنان حسام حبيب، حيث أُشيع سيطرته زوجها على أموالها.

ومن خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر كتبت شيرين:" السلام عليكم ورحمة الله، إحنا بألف خير".

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تزوجت من حسام حبيب في نيسان من عام 2018، بعد مشاركتهما معاً في كليب "كل ما أغني"