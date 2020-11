بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات

ردت الإعلامية الكويتية ريم النجم على الانتقادات التي طالتها بعد مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة الفنان راغب علامة. وبدت وهي تعبر عن فرحها بلقائه وتتغزل به بطريقة اعتبرها الكثير من المتابعين جريئة وتتخطى الحدود، حين قالت: "تصدق أني لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي؟".

وجاء في رد النجم على الهجوم ضدها في شبكات التواصل الاجتماعي:"كل إناء ينضح بما فيه.. طبعا الإناء اللي بمخكم وسخ نضفوا شوي.. عبوا بمعلومات وإذا ناقصكم معلومات أنا حاضرة أعبي مخكم الوسخ بمعلومات نظيفة وثقافة عن جسمكم".

وأضافت: "بما أني شايفة راغب علامة صدفة راح أخجل وأستأنس وأطير من الوناسة وراح ترتفع حرارة جسمي وراسي ايش تبون؟".

View this post on Instagram

. مشكلة لما تكون عفوي ونيتك طيبة بين ناس تفكيرهم وصخ 💔 والله واضح كلامها انها اتوترت واستحت منه .. بس الله يشفيهم وينظفون تفكيرهم وقلوبهم 🙏🏻 #ريم_النجم #سندريلا_الخليج_ريم_النجم #reemalnajem @reemalnajem_

A post shared by 𝑭𝒐𝒓 𝑹𝒆𝒆𝒎 𝑨𝒍𝒏𝒂𝒋𝒆𝒎 ✯ (@dema.7asn_) on Nov 9, 2020 at 9:22am PST