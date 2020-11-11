فنون ومشاهير

ليال الإختيار تتقدّم باستقالتها من الـ"LBCI".. وهذه وجهتها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-11-2020 | 12:46
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تقدمت الإعلامية ليال الاختيار باستقالتها من المؤسسة اللبنانية للإرسال "LBCI" لتنهي تجرية استمرت لعامين في القناة اللبنانية قدمت خلالها نشرات الأخبار وبرنامج "نهاركم سعيد" الحواري إلى جانب برامج حوارية أخرى، فضلاً عن إعداد تقارير لنشرات الأخبار.
 
وكشفت الاختيار التي انتقلت إلى قناة "الحرة" - مكتب بيروت، عبر موقع "لبنان 24"، أنّها ستقوم بتقديم برنامج سياسي تطل في خلاله مرة في الأسبوع من بيروت بعكس ما تم تداوله حول أن البرنامج سيتم تصويره خارج لبنان.
 
وتشير الاختيار، إلى أنّ برنامجها الجديد يهدف إلى إيصال صوت وقضايا الناس، والإضاءة على ملفات الفساد.
 
وعن علاقتها برئيس مجلس إدارة الـLBCI، بيار الضاهر، تشدد ليال الاختيار على أنّها مبنية على الاحترام المتبادل والدائم بعد تجريبتها في المؤسسة اللبنانية للإرسال التي تصفها بمنزلها الثاني.
 
 
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خاص "لبنان 24"

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