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فنون ومشاهير
ما جديد محاكمة محمد وزيري في قضية سرقة أموال هيفا وهبي؟
Lebanon 24
11-11-2020
|
21:00
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للمرة الثانية وخلال فترة قصيرة، قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بتأجيل محاكمة محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفا وهبي سابقاً، بتهمة النصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، الى جلسة 14 كانون الأول المقبل.
وكان ياسر قنطوش، محامي الفنانة اللبنانية، قد صرح بأن بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفا وهبي، فهو يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير، بسبب الإضرار بسمعة هيفا.
وأوضح أن النيابة العامة في الشيخ زايد تسلّمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدَّم من هيفا ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحريات بالواقعة، وجدّد له قاضي المعارضات 15 يوماً تمت إحالته بعدها الى المحاكمة.
وكانت هيفا قد ردّت على ما قيل عن تصالحها مع مدير أعمالها محمد وزيري، وأنهما شوهدا ليلة السبت وهما يسهران مع مجموعة من الأصدقاء في ملهى ليلي في الشيخ زايد، بتغريدة نشرتها عبر حسابها في "تويتر" وجاء فيها: "أولاً هو ما زال مسجون منذ 4 شهور على ذمة التحقيقات، ثانياً: منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي اكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالياً ويترافع فيها ضده الأساتذة المحامين المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانية المناوي، ثالثاً والأهم: هيدا الخبر من سابع المستحيلات إنه يحصل.. رابعا أنا بلبنان".
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