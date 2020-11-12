فنون ومشاهير

أمل عرفة تكشف هذا الأمر عن طلاقها من عبد المنعم عمايري

Lebanon 24
12-11-2020 | 06:00
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كشفت الفنانة السورية أمل عرفة أنها تزوجت من عبد المنعم عمايري في العام 2003 وأنه تم إعلان طلاقهما في العام 2015 لكن الطلاق الحقيقي وقع في العام 2013. وكان هذا الموضوع سرياً بينها وبين عبد المنعم والمقربين جداً.
وعن هاتين السنتين اللتين أخفيا فيها طلاقهما، وصفتهما بالصعبتين جداً، وأضافت: "أنا وعبد المنعم عشرة عمر وفرح الزواج والأولاد والحزن والخذلان وكل شيء".
وعن إمكانية زواجها مرة جديدة قالت: "لم أغلق الباب ولكن لا أبحث عنه وإنما إن حصل بطريقة عفوية وحقيقية فليكن أما إن لم يحصل ذلك فلن أصنع ذلك ".
ولفتت أمل في برنامج " حوار vip" مع عبر إذاعة " سوريانا "، أنها من مواليد عام 1970 وأنها لا تخفي عمرها الحقيقي ولا ترى مشكلة بالعمر واستغربت أن تقوم بعض الممثلات بتصغير أعمارهن.
 
 
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