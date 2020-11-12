فنون ومشاهير

شاهدوا درجة الشبه بين ملحم زين وإبنه (صورة)

Lebanon 24
12-11-2020 | 15:00
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تداول عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان اللبناني ملحم زين وابنه علي. ولفت الأخير الأنظار بوسامته. كما أشار الكثيرون إلى انه يتشارك العديد من الملامح مع والده وأنه يكاد يكون نسخة طبق الأصل عنه.

وتبين بعد البحث أن الفنان نشر الصورة في وقت سابق على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" لمناسبة يوم ميلاد الطفل وارفقها بالتعليق: "يا حبيب بيك يا قلب إمك يا علي. عقبال المية والله يخليلي ياك وشوفك عريس يا رب".
 


ويذكر أن الفنان اللبناني لفت الانتباه مؤخراً بتعليق قاس على انتشار الفحوصات الخاصة بعدوى فيروس كورونا المستجد في بلده وكتب: "الPCR بلبنان رح يصير متل القهاوي الإكسبرس على الطرقات، كل 2 كيلومتر فيه محل بيعمل PCR عالواقف والمختبرات والمستشفيات بلبنان معتبرة كورونا موسم يجب قطافه. لك إخس عليكم مجموعة أنذال".

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