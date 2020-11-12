شاهدوا درجة الشبه بين ملحم زين وإبنه (صورة)

تداول عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان اللبناني ملحم زين وابنه علي. ولفت الأخير الأنظار بوسامته. كما أشار الكثيرون إلى انه يتشارك العديد من الملامح مع والده وأنه يكاد يكون نسخة طبق الأصل عنه.وتبين بعد البحث أن الفنان نشر الصورة في وقت سابق على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" لمناسبة يوم ميلاد الطفل وارفقها بالتعليق: "يا حبيب بيك يا قلب إمك يا علي. عقبال المية والله يخليلي ياك وشوفك عريس يا رب".