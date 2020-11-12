إليسا تعترف: تلقيت علاجاً نفسياً للإنتصار على السرطان.. وتصف العهد الحالي بـ"الزفت"

كشفت الفنانة إليسا انها عاشت عدة قصص حب انتهت بوقتها، ولا تشعر بحنين لها، وعما إذا كانت مغرمة حالياً، قالت: "بضل في شخص بتحس بشعور تجاهو". وتابعت اليسا: "انا اشعر بأني كل النساء في إمرأة واحدة، كل الأغنيات ربما تعبر عني بظرف معين، انا سعيدة من الداخل، خصوصا هذه الفترة"، انا اؤمن بما كتبه الله، وليس كل من خلق يجب ان ينجب اولاداً، هناك فتاة اسمها أنجيلا أعتبرها ابنتي" .

كلام اليسا جاء خلال سهرة تكريمية أُقيمت لها على قناة الـmtv، تحدّثت خلالها عن إنتصارها على مرض السرطان وأكّدت أن الإنسان ضعيف وأن المرض جعلها أكثر من الله حيث إعترفت أنها تلقّت علاجاً نفسيّاً للإنتصار عليه.

وإنتقدت إليسا الدولة اللبنانية والتفاوض مع إسرائيل حول ترسيم الحدود قائلة: "صرلن 20 سنة بقولولنا العدو الإسرائيلي، تاني يوم قاعدين بيتفاوضوا "، ووصفت العهد الحالي بـ"الزفت "، كما أشارت إلى أنها لا تفكر العمل في السياسية وأنها ما زالت في حالة صدمة بسبب إنفجار مرفأ بيروت.