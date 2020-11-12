أحمد الفيشاوي يحتفل بعامه الأربعين بأغرب طريقة (صورة)

بطريقته الخاصة الغريبة والمعروفة عنه، احتفل الفنان المصري أحمد الفيشاوي بعيد ميلاده الأربعين، فنشر على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور له ظهر فيها مع عائلته وأصدقائه، واضعاً رأسه في إحدى الصور داخل بالون على شكل رقم أربعين وعلق قائلاً: "أنا مدخلتش الأربعين لأ الأربعين هي اللي دخلت عليا شكرًا لعائلتي إنهم شدوني بالعافية للقعدة دي". كما نشر صورة أخرى ظهر فيها يحمل قالبي تورتة وأخرى وسط أهله وأصدقائه.