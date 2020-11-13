نجمة ستار أكاديمي تفاجئ المتابعين باختفائها.. تزوجت وارتدت الحجاب؟

كشف خبير التجميل المغربي جواد قنانة، خلال بث مباشر أن نجمة ستار أكاديمي الفنانة حنان الخضر قد ارتدت الحجاب بعد زواجها، وحذفت كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختفت الفنانة المغربية، حنان الخضر، من مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار. وخلف هذا القرار تساؤلات بين المتابعين وتكهنات حول أسباب هذه الخطوة غير المتوقعة.



وتعددت التكهنات في التقارير الفنية حول سبب هذا الاختفاء غير المتوقع، بين تأكيد للشائعات حول زواج سري، أو قرار اعتزال، أو استراحة مؤقتة ببساطة.

لكن قبل عام، صرح القائمون على برنامج "هاشتاغ بيناتنا" على قناة ميدي 1، أن زواج الفنانة حنان الخضر مؤكد، بدليل تواجدها رفقة رجل كان بصحبتها في أحد الفنادق الفخمة، حيث طلب الصحفي من حنان الخضر إجراء حوار معها ، إلا أن زوجها رفض خوضها لأي موضوع يتعلق بحياتها الشخصية، حسب مراسل البرنامج.

ولازالت التقارير الصحفية تتحدث عن زواج خريجة برنامج اكتشاف المواهب العربية "ستار أكاديميّ، رغم إتمامه في سرية تامة، إذ راجت أخبار أيضاً، أن حنان الخضر تزوجت بشاب من منطقة الريف المغربية، وهو الذي حرص على كتم الخبر.