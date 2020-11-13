فنون ومشاهير

نجمة ستار أكاديمي تفاجئ المتابعين باختفائها.. تزوجت وارتدت الحجاب؟

Lebanon 24
13-11-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-765651-637408506970574750.jpg
Doc-P-765651-637408506970574750.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف خبير التجميل المغربي جواد قنانة، خلال بث مباشر أن نجمة ستار أكاديمي الفنانة حنان الخضر قد ارتدت الحجاب بعد زواجها، وحذفت كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
واختفت الفنانة المغربية، حنان الخضر، من مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار. وخلف هذا القرار تساؤلات بين المتابعين وتكهنات حول أسباب هذه الخطوة غير المتوقعة.

وتعددت التكهنات في التقارير الفنية حول سبب هذا الاختفاء غير المتوقع، بين تأكيد للشائعات حول زواج سري، أو قرار اعتزال، أو استراحة مؤقتة ببساطة.
لكن قبل عام، صرح القائمون على برنامج "هاشتاغ بيناتنا" على قناة ميدي 1، أن زواج الفنانة حنان الخضر مؤكد، بدليل تواجدها رفقة رجل كان بصحبتها في أحد الفنادق الفخمة، حيث طلب الصحفي من حنان الخضر إجراء حوار معها ، إلا أن زوجها رفض خوضها لأي موضوع يتعلق بحياتها الشخصية، حسب مراسل البرنامج.
ولازالت التقارير الصحفية تتحدث عن زواج خريجة برنامج اكتشاف المواهب العربية "ستار أكاديميّ، رغم إتمامه في سرية تامة، إذ راجت أخبار أيضاً، أن حنان الخضر تزوجت بشاب من منطقة الريف المغربية، وهو الذي حرص على كتم الخبر.

المصدر: وكالات
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
18:42 | 2020-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:10 | 2020-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:24 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2020-11-13
06:00 | 2020-11-13
23:00 | 2020-11-12
23:00 | 2020-11-12
21:00 | 2020-11-12
15:35 | 2020-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website