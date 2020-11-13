فنون ومشاهير

بعد المرسيدس واللامبورغيني.. إليكم سعر أحدث سيارات محمد رمضان

Lebanon 24
13-11-2020 | 21:00
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نشر الفنان المصري محمد رمضان، قبل أيام صورته أمام سيارته الجديدة، وكان ذلك أثناء زيارته للإمارات. وعلّق رمضان على الصورة :"أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان ٢٠٢٠بلاك بادچ شكراً الاخوة الاردنين تامر وعبود اصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الانجاز في العمل وشكراً على رقم لوحة السيارة المميز".

 

وتظهر السيارة الـ "رولزرويس" في الصورة وحملت اللوحات المعدنية للسيارة الرقم المميز "1111" موديل هذا العام. ويصل سعر سيارة رمضان الجديدة إلى 9,5 مليون جنيه مصري.

 

وفي تشرين الثاني من العام الماضي، قام رمضان بشراء سيارة مرسيدس G65، يتوفر منها 65 سيارة فقط في العالم، ويبلغ سعرها 365 ألف دولار، أي ما يقرب من 6 مليون جنيه.

 

كما استعرض رمضان من قبل سيارته من نوع رولز رويس فئة كولينان، ويبلغ سعرها نحو 315 ألف يورو، أي ما يقرب من 5.5 ملايين جنيه. ومن ضمن سيارات رمضان سيارة لامبورغيني - من طراز افنتادور، تبلغ قيمتها 436 ألف دولار أميركي، أي ما يقرب من 7 ملايين جنيه مصري.

 
المصدر: نواعم
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