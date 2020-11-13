فنون ومشاهير

حسين فهمي يبكي على الهواء ويعلق: "أنا بتاع ستات" (فيديو)

Lebanon 24
13-11-2020 | 18:00
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نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني على حسابها الخاص على "إنستغرام" فيديو ترويجياً للحلقة الخاصة بالفنان المصري حسين فهمي من برنامجها "السيرة".

 

وفيه ظهر فهمي في مشاهد مختارة وهو يجيب على الأسئلة المختلفة. وتبين أن أحدها دفعه إلى البكاء الأمر الذي كشفه سؤال الكيلاني: "عيطت ليه؟". وفيما خلا ذلك بدا أن الحلقة تضمنت الكثير من المواقف المضحكة التي أظهرت طرافة الفنان حيث قال مثلاً: "لا أنا بتاع ستات".

 

كما تبين أنه تحدث عن مشاركته في الفيلم الممنوع من العرض "سيدة الأقمار السوداء" وعن مرحلة طفولته والعديد من شؤون حياته.

 

A post shared by Wafaa Elkilany وفاء الكيلاني (@elkilanywafaa)


المصدر: لها
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