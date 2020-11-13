فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية تنعى والدتها بعد وفاتها بكورونا!

Lebanon 24
13-11-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-765751-637408711773612477.jpg
Doc-P-765751-637408711773612477.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعت الممثلة اللبنانية بونيتا سعادة والدتها سعاد غالية التي توفيت صباح الجمعة بعد معاناة من مضاعفات فيروس كورونا منذ أكثر من أسبوع. 
ونشرت بونيتا عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" ورقة نعوة والدتها أرفقتها برسالة مؤثّرة جاء فيها: "الشخص الذي يغادر الأرض لا يرحل حقاً، لأنه لايزال على قيد الحياة في قلوبنا وعقولنا.. شعرت بحزن شديد وأنت تتألمين لمدة عشرة أيام بسبب فيروس كورونا هذه الحقيقة القبيحة.. أمي العزيزة أرجو أن تستريح روحك في سلام". 
 

وتلقّت بونيتا عدداً كبيراً من رسائل التعازي والمواساة من قبل المحبّين والمشاهير الذين تمنوا لها الصبر والسلوان.
 



تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:00 | 2020-11-14
23:00 | 2020-11-13
21:00 | 2020-11-13
18:00 | 2020-11-13
16:55 | 2020-11-13
12:00 | 2020-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website