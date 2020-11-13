ممثلة لبنانية تنعى والدتها بعد وفاتها بكورونا!

نعت الممثلة اللبنانية بونيتا سعادة والدتها سعاد غالية التي توفيت صباح الجمعة بعد معاناة من مضاعفات فيروس كورونا منذ أكثر من أسبوع.

ونشرت بونيتا عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" ورقة نعوة والدتها أرفقتها برسالة مؤثّرة جاء فيها: "الشخص الذي يغادر الأرض لا يرحل حقاً، لأنه لايزال على قيد الحياة في قلوبنا وعقولنا.. شعرت بحزن شديد وأنت تتألمين لمدة عشرة أيام بسبب فيروس كورونا هذه الحقيقة القبيحة.. أمي العزيزة أرجو أن تستريح روحك في سلام".



وتلقّت بونيتا عدداً كبيراً من رسائل التعازي والمواساة من قبل المحبّين والمشاهير الذين تمنوا لها الصبر والسلوان. وتلقّت بونيتا عدداً كبيراً من رسائل التعازي والمواساة من قبل المحبّين والمشاهير الذين تمنوا لها الصبر والسلوان.





