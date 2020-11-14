فنون ومشاهير

بسمة بوسيل تفجر مفاجأة مدوية وتعلن انفصالها عن تامر حسني.. ثم تحذف منشورها!

Lebanon 24
14-11-2020 | 09:00
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في مفاجأة كبيرة اعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل انفصالها عن زوجها النجم تامر حسني بعد زواج دام اكثر من 8 سنوات.

 

فقد طالبت بوسيل عبر حسابها الرسمي في"إنستغرام"، متابعيها بعدم إرسال صور ومقاطع فيديو لزوجها تامر حسني، تظهره بشكل لا يعرب عن احترامه لها.

 

"منحضر أوراق الطلاق"

وقالت: "ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجه عشان مش فارقلي أي صور"، لتكشف بعدها عن المفاجأة قائلة "وكمان أحب أعرفكوا إن احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق".

 

وناشدت الجميع باحترام مشاعرها ومشاعر تامر، متمنية التوفيق للجميع.

 
 

الا ان منشور بسمة بقي مدة 40 دقيقة ثم قامت بحذفه، من دون أن توضح الأسباب التي وراء النشر والحذف.

 

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