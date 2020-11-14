ممثل لبناني يُطالب "فايزر" بإنتاج تحميلة "فياغرا نووية" لمعالجة عجز المسؤولين!

بعد الكلام عن قرب طرح لقاح فايزر المضاد لكورونا، نشر الممثل يورغو شلهوب تعليقا ساخرا على حسابه الخاص على انستغرام جاء فيه: من عصفورية لبنان الكبير الى شركة pfizer المحترمة تحية وبعد، نتمنى عليكم انتاج وبشكل طارئ تحميلة فياغرا نووية وكبيرة،كبيرة جدا،عملاقة اذا أمكن لمعالجة عجز مسؤولينا المبجلين ،المصونين عن "القيام" بواجبهم الوطني بأي شكل من الأشكال و عجزهم حتى عن "القيام" عن الكراسي وعجزهم بشكل عام عن أي قيامة تذكر بعدما قاموا بالفتك فينا. لذا نرجو منكم تقييم و "تقويم" الوضع بأسرع وقت ممكن...

ملاحظة: ١-نرجو ان تكون هذه التحميلة النووية العملاقة بمثابة ثواب وعقاب للقضاء عليهم نهائياً واعطاء الشعب العنيد ال " Happy ending " المستحقة.

٢-المجد ل Xanax. "

يُذكر ان يورغو حل مؤخرا ضيفاً على برنامج fi male على شاشة الـ lbci.