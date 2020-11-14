لن تتوقعوا ردّ فعل فنانة على خبر إنفصال تامر حسني وزوجته.. رقص وزغاريد (فيديو)

بعد ساعات قليلة من إعلانها الانفصال عن زوجها الفنان تامر حسني، قامت مصممة الأزياء بسمة بوسيل، بإلغاء متابعته على حسابها الرسمي بـ"إنستغرام"، في حين ظل تامر يتابعها.

والملفت أن قرار بوسيل المتسرع إنتشر بشكل واسع بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار صدمة لدى الجمهور، إلا أن ما فعلته الفنانة المغربية جليلة هو الأغرب، حيث نشرت مقطع فيديو من داخل سيارتها وبدت فيه بغاية السعادة وتزغرد بطريقة هستيرية وترقص على أغنية "بشرة خير" للنجم حسين الجسمي. وأكدت انها في غاية السعادة بعد سماعها الخبر السعيد.

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وأرجع العديد من المتابعين الأمر الى خبر انفصال بوسيل وتامر، لا سيما وأن الخلاف لا يزال قائماً بينهما بعد إتهام جليلة لبسمة بـ"خطف" تامر منها رغم انهما كانا على علاقة حب.

بدورها، أعادت الاعلامية مي العيدان نشر خبر انفصال الثنائي عبر صفحتها على "انستغرام" وعلقت عليها بطرافة قائلة: "موقلنا مابني على باطل فهو باطل. . ياشماتت جليله فيكم وزغرطي يا انشراح"، لتترك لها الأخيرة قلب.

ثم عادت ونشرت مقطع جليلة الراقص وعلقت عليه: "جليله اتزغرط وسعيدة بخبر طلاق تامر حسني وبسمه بوسيل قلت لكم زغرطي يا انشراح . . كاهي انشراح وصلت".

وكانت بوسيل فاجأت الجميع بإعلان خبر انفصالهما من خلال منشور عبر خاصية الستوريز، ثم قامت بحذفه وبعد فترة أعادت نشره، الأمر الذي أربك متابعيه، إلا أنها أوضحت أن سبب الانفصال هو الغيرة، ولأنه لا يضع اعتبارا لها.