فنون ومشاهير

إصابة إعلامي شهير بجلطة في الرئة

Lebanon 24
14-11-2020 | 21:00
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أعلنت شبكة قنوات "ON" الفضائية إصابة الإعلامي إبراهيم فايق بجلطة في الرئة، أدت لنقله إلى المستشفى على الفور، لتلقي العلاج.
 


وكانت البداية عندما اعتذر فايق عن عدم استطاعته تقديم حلقة يوم الأربعاء الماضي من برنامجه "جمهور التالتة" والذي يقدمه على قناة "أون تايم سبورتس 2"، بسبب شعوره بالتعب المفاجئ، إلا أن الآلام زادت عليه ليقرر الأطباء نقله إلى المستشفى وبعد إجراء الفحوصات اللازمة قرر الأطباء بقاءه في المستشفى من أجل تلقي الرعاية الطبية بعد اكتشافهم تعرضه لجلطة رئوية.

ومن المقرر أن يجري فايق فحوصات أخرى من أجل الوقوف على طبيعة حالته والعلاج اللازم لعلاجه بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

يُذكر أن الإعلامي المصري يعد من أشهر اللإعلاميين الرياضيين في مصر حيث يقدم برنامج "جمهور التالتة" عبر قنوات "أون تايم سبورتس 2" على مدار خمسة أيام أسبوعياً، بداية من الحادية عشرة مساءً حتى الثانية من منتصف الليل.

المصدر: لها
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