مفاجأة مدويّة في قصة الفنانة التونسية الحامل دون زواج

لا تزال الفنانة التونسية عايشة عطية تحدث ضجة كبيرة في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن حملها دون زواج، وركز عدد كبير من المتابعين لها بالكشف عن عن هوية والد الطفل الذي لعب بمشاعرها وتركها ورفض الزواج منها، بحسب إعلانها.وأشار العديد من المتابعين إلى ان الوالد قد يكون الفنان آزر الزوالي، مشيرين الى أن عايشة سبق واعلنت في شهر يوليو الماضي، انها تستعد للاحتفال بخطوبتها منه، وشاركت متابعيها بمقاطع فيديو وصور من الخطوبة.وبعد الضجة التي أتيرت وزج إسم الشاب في القضية، سارع الزوالي الى التعليق على الأمر قائلاً: "لا تعليق والكلاب تنبح و القافلة تسير"، الامر الذي عرضه للكثير من الانتقادات القاسية والهجوم، معتبرين انه يهين الناس ويتعامل معهم بقلة أخلاق.وأكدت مصادر مقربة من الممثلة التونسية في تقرير لبرنامج "ET بالعربي" أن منشورها بالمثير للجدل شأن حملها "كاذب" ويأتي ضمن حملة لدعم الأمهات العازبات.وأضافوا أنه سيتم تصوير دعاية هذه المبادرة الإجتماعية، السبت والأحد في تونس.كذلك تناقلت الصحافة التونسية نقلاً عن مقربين من الممثلة بأنها قي صدد المشاركة بحملة كبيرة لدعم الأمهات العازبات وسيتم تصوير دعاية هذه المبادرة الاجتماعية في الأيام المقبلة بتونس، لافتين الى ان ما قالته قد يكون كذبة للترويج لأعمالها، التي لطالما تعتمد على الجرأة في الحديث عن اي عمل جديد والترويج له، ولكن عايشة نفت ما نشر واعادت تأكيد حملها دون زواج.وكانت عطية البالغة من العمر 29 عاما نشرت صورة تظهر فيها بطنها وكشفت انها حامل خارج نطاق الزواج وانها في الشهر الرابع. أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، واعترفت ان ما قامت به خطأ ولكنها طلبت ألا تحاكم هي والطفلة التي ستطلق عليها اسم مايا على ذلك.