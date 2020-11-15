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فنون ومشاهير
كارول سماحة "أفضل ممثلة" عن أول أفلامها السينمائية
Lebanon 24
15-11-2020
|
06:00
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فازت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، الخميس، بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.
ونالت سماحة جائزة فاتن حمامة لـ"أفضل ممثلة" في المهرجان عن دورها في فيلم "بالصدفة" للمخرج باسم كريستو.
ويعتبر الفيلم هو أولى تجارب كارول سماحة والمخرج باسم كريستو في السينما.
وحملت دورة مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام اسم الممثل المصري عزت العلايلي، وكرمت عددا من صناع ونجوم السينما منهم الممثل صلاح عبد الله والمخرجة إيناس الدغيدي ومدير التصوير محسن أحمد.
ويتناول فيلم "بالصدفة" موضوعا اجتماعيا في إطار رومانسي، حول امرأة تعاني من التهميش في مجتمع شرقي، وتجسد كارول سماحة دور سيدة مسحوقة ومظلومة تتعرض للكثير من المشكلات الطبقية، حتى تحدث لها مفاجأة تغير حياتها وتقلب وضعها رأساً على عقب.
كما يلقي الفيلم الضوء على حالات مرض التوحد.
منوعات
GMT 15:29 14.11.2020انسخ الرابط 0 0 0
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فازت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، الخميس، بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.
ونالت سماحة جائزة فاتن حمامة لـ"أفضل ممثلة" في المهرجان عن دورها في فيلم "بالصدفة" للمخرج باسم كريستو.
ويعتبر الفيلم هو أولى تجارب كارول سماحة والمخرج باسم كريستو في السينما.
وحملت دورة مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام اسم الممثل المصري عزت العلايلي، وكرمت عددا من صناع ونجوم السينما منهم الممثل صلاح عبد الله والمخرجة إيناس الدغيدي ومدير التصوير محسن أحمد.
ويتناول فيلم "بالصدفة" موضوعا اجتماعيا في إطار رومانسي، حول امرأة تعاني من التهميش في مجتمع شرقي، وتجسد كارول سماحة دور سيدة مسحوقة ومظلومة تتعرض للكثير من المشكلات الطبقية، حتى تحدث لها مفاجأة تغير حياتها وتقلب وضعها رأساً على عقب.
كما يلقي الفيلم الضوء على حالات مرض التوحد.
ويشارك في بطولة فيلم "بالصدفة" بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري، وهو من تأليف كلوديا مرشليان وسامي حمدان.
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