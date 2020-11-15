نجل أحلام يصلح بينها وبين أصالة... وأليسا تدخل على الخط أيضاً

تم الصلح بين النجمة السورية أصالة نصري، والمطربة الإماراتية أحلام الشامسي بعد تغريدة وجهها فاهد مبارك الهاجري "نجل أحلام" لأصالة عبر تويتر، وكتب: "الحين أبي أفهم شي كلكم مستغربين إني أحب أصالة؟ عشان يكون في علمكم يعني أن أمي تسمع لأصالة أكثر مني".وردّت أصالة عليه قائلةً: "لا تتخيل يا فاهدي كم أسعدتني كلماتك الطيبة ومحبتك الغالية.. ارتقاؤك هذا يدل على طيب نفسك، وأخلاقك العالية، بتمنى شوفك حبيبي قريب وغني لك وسمعت إنك بتلحن فيالله حضر ماماتي شي تسمعني"، ورد فاهد قائلا: "حب كبير لخالتي أصالة"، ودخلت النجمة أحلام قالت: "لا تحبها أكثر مني، بس اعترف إنك حبيتها مني".وردت أصالة على أحلام: "من حبك إلي طبقتي مقولة (من الحب ما قتل).. الله يحفظ فاهد حبيبي، وبيننا أصدقاء مشتركين كلمتهم لازم تمشي.. وهلأ وقت تعترفي شو حبيتي الألبوم اللي بعتقد سمعتيه، وغير هيك اشتقت لك يللي جننتي أهلي".وعلقت أحلام على كلام أصالة: "مشكلتك تورطتي تغنين لفاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمة ولولو وتزفينهم عرايس كلهم، وأنا اشتقت لك، وفاهد هو البركة في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك.. وأصدقاؤنا المشتركون قاعدين يرقصون على يا مثبت وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتك".وتدخلت النجمة اللبنانية إليسا قائلة: "بحبكن كتير أنتوا الاتنين.. وبحب ترجعوا تتصالحوا"، وردت أصالة: "ملكة الإحساس تطلب"، وقالت أحلام: "إليسا بموت فيك"، وعلقت إليسا: "الحب الحقيقي يصنع المعجزات".وأعلن نجل أحلام الصلح بين والدته والمطربة أصالة، عبر تويتر قائلاً: "أداء جميل من الطرفين، يا زين الدنيا كذا وحنا حبايب، وبكذا نقدر نقول أقوى الفنانين في الفن العربي رجعوا وبقوة".