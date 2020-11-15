فنون ومشاهير

عباس جعفر يبكي بعد ضبط "المفرد مجوز": "أبي متوفى وأريد العبور" (فيديو)

Lebanon 24
15-11-2020 | 09:00
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شارك الممثل الكوميدي عباس جعفر متابعيه بتسجيل فيديو يشكو فيه جراء تحرير محضر ضبط بحقه لمخالفته قرار المفرد مجوز. 
وفي الفيديو يبكي جعفر بسبب الضبط ويقول إنّه أخبر الحاجز أنّه يتعين عليه العبور بسبب وفاة والده. 
ويقول جعفر: "وصلنا لأصعب وقت إذ وقفني حاجز وقلت له ان والدي توفي ومضطر للذهاب إلى الضيعة". 
 
 


فكان الرد من عنصر الأمن "والدك توفي منذ 29 عاماً"، ما دفع جعفر إلى القول إنّه لا ينبغي الكذب على الدولة لأنّهم يعرفون كل شيء! 
 
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