بعد خبر الإنفصال.. أحلام توجّه رسالة لتامر حسني: "من حقها تغار"

علّقت الفنانة الإماراتية أحلام على خبر طلاق الفنان المصري تامر حسني وزوجته مصممة الأزياء المغربيّة بسمة بوسيل.

ووجّهت أحلام رسالة إلى تامر نصحته فيها أن يعالج المشاكل مع زوجته: "حرااام والله واعتقد تامر فنان يجنن وبسمه بتجنن واشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا".

وأضافت: "لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل حرام ثمان سنين واطفال صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها واجعل الالسن تصمت اسمع من اختك الكبيره".

كما علّقت أحلام على خبر حول إعتراف تامر بغيرة زوجته من معجباته قائلة: "من حقها تغار زوجي طبيعي اغار خصوصاً اذا في معجبه تقصد تؤذي مشاعرها".

ولاقت تغريدة أحلام تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذين أثنوا على نصيحتها وتمنّوا أن تعود الأمور إلى مجاريها بين تامر وبسمة.