فنون ومشاهير

بوست يكشف.. هل عادت المياه الى مجاريها بين بسمة بوسيل وتامر حسني؟

Lebanon 24
15-11-2020 | 18:00
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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشور نشره حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويحمل اسم مصممة الأزياء بسمة بوسيل.

ويكشف هذا المنشورعن الصلح بين بوسيل وبين زوجها تامر حسني، حيث أعلنت بالأمس انفصالهما واستعدادهما للطلاق رسمياً.

وجاء في المنشور على لسان بسمة بوسيل:" كل إنسان بيغلط ويرجع يفكر ويعيد حساباته، وبيعرف إنه كان غلط فبيتراجع عن قرارات كتير كان ممكن تفرقله في حياته".

وتابع : "أنا اتعلمت كتير من التجربة واتعلمت مش كل الناس عندها السلام النفسي، عشان تتمنى الخير لغيرها وربنا يبعد عيون الناس القتالة، وبالأخير يحفظلي زوجي وأولادي".

والجدير بالذكر أن هناك أخبار للصلح بين بسمة بوسيل وتامر حسني منذ الأمس، حيث تدخل أصدقاء للثنائي لمحاولة تهدئة الوضع.
 
 
بسمة بوسيل تقبل الصلح مع تامر حسني
المصدر: لها
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