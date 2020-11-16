فنون ومشاهير

بعد حرب التغريدات بين إليسا ونانسي عجرم.. نوال الزغبي وميريام فارس تتدخلان

Lebanon 24
16-11-2020 | 12:00
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قامت الفنانة نوال الزغبي بدعم الفنانة إليسا، بينما دعمت ميريام فارس نانسي عجرم هذا بعد حرب التغريدات التي وقعت بين إليسا ونانسي.
 
وبدأ جمهور كل نجمة يخرج للدفاع عن نجمته المفضلة، وكانت إليسا تشارك جمهورها بالإعجابات في حروبهم على نانسي بينما إلتزمت نانسي الصمت.
وبالأخير علقت إليسا لتنهي الجدل قائلة:" :"‏يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هي المنافسة الشريفة".
وتابعت إليسا: "خليني إحسم الجدل من الآخر. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني. نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن".
ويبدو أن هذا الحديث أعجب الفنانة نوال الزغبي التي أعادت نشر تغريدة إليسا مع وضع إعجاب. 
بينما قامت النجمة ميريام فارس بدعم نانسي عجرم حيث أعادت نشر تغريدتها وعلقت قائلة:" عزيزتي نانسي للأسف نحن بلبنان، رائحة الفساد والنفاق والمحسوبيات تفوح من كل مكان".
المصدر: نواعم
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