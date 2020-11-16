جيهان ترقص وراغب علامة يغني لها.. ويعلق: ما عنا تسلاية غير الطبخ

نشرت زوجة الفنان راغب علامة جيهان فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام يعود ليوم عيد ميلادها حيث ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية "يا ريت فيي خبيها" والتي كان يؤديها راغب.

وعلقت جيهان على الفيديو بالقول: بما اننا في المنزل ولا شيئ يمكن القيام به أشارككم الفيديو الخاص بليلة عيد ميلادي وسأنشر الصور قريباً.

وانتشر فيديو آخر لعائلة علامة خلال الاقفال العام الذي يشهده لبنان وظهر نجله خالد يطهو اللحم فسألته والدته جيهان ان كان قد وضع الملح ليجاوبها : "تركتيني لحالي"، ثم ردد كلمات اغنية والده "اتركني وروح" فقام بعد ذلك راغب ولؤي بتأديتها.

وعلق راغب بالقول: "ما عنا تسلاية غير تحضير الطعام، وخالد ابدع بتحضير الفول".