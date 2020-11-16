يوسف الشريف يواجه "كوفيد 25".. فهل ستكون "النهاية"؟

فاجأ الفنّان المصري يوسف الشريف جمهوره، بالإعلان عن مسلسل جديد من بطولته لموسم 2021، بعنوان "كوفيد 25"، وذلك بعدما كان حضوره مستبعداً على قائمة العروض الرمضانية المقبلة.



وتصدّر الشريف قائمة المواضيع الأكثر تداولاً على موقع "تويتر" في مصر، بعد نشره البوستر الأولي لمسلسله الجديد، من تأليف زوجته الكاتبة إنجي علاء، وإخراج أحمد جلال، وإنتاج شركة "سينرجي".

يارب يبقى خير 🙏 pic.twitter.com/tvI3fpuTAA — Youssef el sherif (@ElSherif) November 15, 2020

واحتفى العديد من متابعي يوسف الشريف بإعلانه عن المسلسل، وهناك من نبّهه إلى ضرورة توخي الدقة، تلافياً لوجود أخطاء علمية في السيناريو، من خلال استشارة فريقٍ من الاختصاصيين.

بينما كثرت التساؤلات حول طبيعة مسلسل "كوفيد 25"، وهل ستشكل أحداثه الجزء الثاني لمسلسل "النهاية" الذي قدّمه الموسم الماضي، أم لا؟