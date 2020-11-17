نضال الأحمدية تدخل على خط خلاف نانسي واليسا: الأخيرة أذكى.. وفي تفاهة وسُخف! (فيديو)

علقت الاعلامية نضال الأحمدية على الخلاف، بين إليسا ونانسي عجرم، في مداخلة هاتفية مع المذيع عمرو أديب، عبر برنامجه "الحكاية"، عبر قناة MBC.وقالت الأحمدية: "للأسف في كم هائل من التفاهة والسخف، اللي انعرض ان اليسا تتفوق ولم يذكر التقرير تتفوق على من ولم يذكر اسماء، لكن التقرير ظلم نانسي لما قال ان اليسا الاعلى بالمتابعين، في الوقت اللي نانسي عندها 29 مليون، واليسا 16 على انستغرام".تابعت: "هذا الرد ليس رد نانسي، انا بعرف، هذا اللي حولها، واليسا اذكى من نانسي في كيفية توظيف من يعمل معها، هيدا الكلام نانسي لو فكرت فيه مش ممكن تقولوه لو بعد مليون سنة'.واضافت الأحمدية: "نانسي بنت عائلة وبنت بيت هيدا جوابك؟ بدل ما تباركي لإليسا بعد خلاصها من المرض اللعين وعم تحتفل بالسنوية والعشرين، بدل ما تقوليلها مبروك؟ هل هذا الرد يرد لكِ حقك؟".