تامر حسني يضع حداً للجدل برسالة جريئة لزوجته: "متهورة بس بحبك".. وهي تعتذر

بعد جدل طويل خرج النجم تامر حسني عن صمته ووجه رسالة مباشرة لزوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل من خلال منشور توضيحي عبر خاصية "ستوري" على "انستغرام".وكتب حسني منشوراً طويلاً قال فيه: "بسمة حبيبتي للأسف انتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كم تعليق كلامهم فارغ نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبيتيني بيها".وأضاف: "ازاي وصلوكي للزعل والبُعد فترة، المهم أنا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك انتي حبيبتي وأم ولادي. أنا ضهرك وسندك مهما حصل. بس اللي عايز أقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كثير".وتابع: "ليه لما أي حدّ بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا طب حتى يكلمه الأول، إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتلفون أو في زيارة رحيمة ما بينهم ويا ريتها مشكلة أصلاً".وأكمل رسالته: "ربنا جعل ما بينا مودة ورحمة عشان كدا للأسف انتي عارفة ان في ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم، بس انتي اللي هتخلصي من فكرة انك تسمعيهم مع انك مكنتيش كدا".وقال: "يا ريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لأولادنا كل خير. وفعلا أنا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا وانا واثق انك دلوقتي زعلانة انك كتبتي كده. هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك مش عيب ان الانسان يغلط ويتعلم وانا ياما علمتك ولسة هعلمك".وختم كلامه: "كان نفسي الكلام ده يكون بينا لكن انتي اشركتي الجمهور الكريم فكان لازم أرد هنا. بينا حب غالي وحياة كريمة واولادنا وبيتنا أغلى ما فيها ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يا رب. متهورة بس بحبك".بدورها، ردت بوسيل على رسالة زوجها الصادقة والنابعة من القلب وقدمت الاعتذار له بخجل وكتبت عبر خاصية "ستوري" على "انستغرام": "فعلا اتهورت بس عشان بحبك".