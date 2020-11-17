وعكة صحية مفاجئة تقطع رحلة ماغي بو غصن إلى القاهرة.. وهذه حالتها

فاجأت الممثلة ماغي بو غصن متابعيها بما أعلنته عن حالتها الصحية. وجاء هذا في رسالة وجهتها إليهم من خلال حسابها الخاص على "إنستغرام" حيث كتبت: "بعد وصولي إلى القاهرة اضطريت للأسف إرجع على بيروت قبل موعد مهرجان الفضائيات العربية بساعات بسبب وعكة صحية مفاجئة. أنا هلأ كتير منيحة الحمدالله وبحالة جيدة جداً".

وأضافت: "بعتذر كتير من القيّمين على المهرجان على استحالة حضوري الحفل. كنت حابّة كون بيناتكن واستلم شخصياً الجائزة اللي أنا فخورة فيها جداً".

وتابعت: "شكراً على اهتمامكن الكبير ومحبتكن. شكراً للجنة النقاد الكرام ولرئيس المهرجان الأستاذ أحمد عليوة وللجمهور المصري والعربي اللي صوّت لصالحي كأفضل ممثلة لبنانية عربية للعام 2020 عن مسلسل أولاد آدم. منلتقي قريباً. كل الحب". وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين وصل في الساعة الأولى بعض النشر إلى أكثر من 23 ألف إعجاب.

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A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)





يشار إلى أنها نشرت قبل هذا صورة التقطت لها في المطار وأعلنت من خلالها توجهها إلى العاصمة المصرية القاهرة معربة عن حماسها لذلك.