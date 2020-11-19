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فنون ومشاهير
شاب نسخة من تيم حسن.. (فيديو)
Lebanon 24
19-11-2020
|
06:00
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أحدثت شخصية "جبل شيخ الجبل" التي يجسدها الممثل السوري تيم حسن في مسلسل "الهيبة" بأجزائه الأربعة تأثيراً كبيراً، على الجمهور وخاصةً الشباب، الذين قاموا بتقليده سواءً من خلال لوك الشعر أو اللحية، إضافة إلى الحركات والكلمات والعبارات التي إشتهر بها تيم في العمل.
ومن هنا، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو لشاب ظهر فيه وهو يقلّد شخصية "جبل"، من حيث الإطلالة والكلام وتعابير الوجه، ولكن ما كان صادماً للجمهور هو شدة الشبه بين هذا الشاب وتيم.
وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ أعربوا عن تفاجئهم.
المصدر: الفن
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