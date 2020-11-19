رغم الانتقادات... عبدو ياغي يفوز في The Voice Senior

حصد الفنان اللبناني عبدو ياغي لقب الموسم الأول من برنامج The Voice Senior الذي يعرض على شاشة MBC .

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ونال ياغي من فريق الفنان ملحم زين أفضل صوت بعد حصوله على أعلى تقييم من المدربين.

وانطلقت الحلقة بمشاركة 8 مواهب من كل فريق، ليتم تصفيتهم إلى 4 وصلوا للمرحلة الأخيرة.

واختلفت طريقة اختيار أفضل صوت في The Voice senior عن The Voice وThe Voice Kids، إذا لم يتدخل الجمهور من خلال التصويت، بل قام المدربين بوضع علامات لكل متاسبق.