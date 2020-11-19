فنون ومشاهير

رغم الانتقادات... عبدو ياغي يفوز في The Voice Senior

Lebanon 24
19-11-2020 | 09:00
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حصد الفنان اللبناني عبدو ياغي لقب الموسم الأول من برنامج The Voice Senior الذي يعرض على شاشة  MBC .

A post shared by MBC The Voice (@mbcthevoiceinsta)

 

 
 

ونال ياغي من فريق الفنان ملحم زين أفضل صوت بعد حصوله على أعلى تقييم من المدربين.

 

 

وانطلقت الحلقة بمشاركة 8 مواهب من كل فريق، ليتم تصفيتهم إلى 4 وصلوا للمرحلة الأخيرة.

 

واختلفت طريقة اختيار أفضل صوت في The Voice senior عن The Voice وThe Voice Kids، إذا لم يتدخل الجمهور من خلال التصويت، بل قام المدربين بوضع علامات لكل متاسبق.

 

يشار إلى ان ياغي واجه بسبب مشاركته في البرنامج كأحد الهواة انتقاداتٍ كبيرة لأنه فنان معروف تخرجّ من برنامج "استوديو الفن" الشهير في السبعينيات ولديه أكثر من 70 أغنية.

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