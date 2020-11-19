وفاة ممثل مصري بعد صراع مع كورونا والشلل.. وزوجته ترفض حضور جنازته

وافت المنية الفنان المصري الكبير فايق عزب منذ قليل عن عمر ناهز 77 عاماً بعد صراع مع المرض، إذ خضع مؤخرا لجراحة من اجل توسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته وهو ما تسبب له بالشلل، كما كان قد اصيب بفيروس كورونا.ومن المقرر ان يتم دفنه في مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية.