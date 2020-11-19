فنون ومشاهير

وفاة ممثل مصري بعد صراع مع كورونا والشلل.. وزوجته ترفض حضور جنازته

Lebanon 24
19-11-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-767444-637413865804821059.jpg
Doc-P-767444-637413865804821059.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافت المنية الفنان المصري الكبير فايق عزب منذ قليل عن عمر ناهز 77 عاماً بعد صراع مع المرض، إذ خضع مؤخرا لجراحة من اجل توسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته وهو ما تسبب له بالشلل، كما كان قد اصيب بفيروس كورونا.

ومن المقرر ان يتم دفنه في مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية. 
 


ونشر خالد فايق ابن الفنان الراحل خبر الوفاة قائلاً: "الوالد فايق عزب فى ذمة الله. تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمقابر الإسماعيلية".

وقالت نادية عزب، زوجة الفنان الراحل فايق عزب، إنها ستتغيب عن حضور جنازة الفقيد، بمدينة الإسماعيلية، خوفا من إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت نادية أن الأطباء نصحوها بالبقاء في منزلها وعدم حضور الجنازة، لاسيما وأن زوجها رحل متأثرا بكورونا، لافتة إلى أن نجلها وباقي أفراد العائلة سيحضرون الجنازة.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
18:00 | 2020-11-19
17:40 | 2020-11-19
12:00 | 2020-11-19
10:30 | 2020-11-19
09:00 | 2020-11-19
06:00 | 2020-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website