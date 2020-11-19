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فنون ومشاهير
وفاة ممثل مصري بعد صراع مع كورونا والشلل.. وزوجته ترفض حضور جنازته
Lebanon 24
19-11-2020
|
15:00
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وافت المنية الفنان المصري الكبير فايق عزب منذ قليل عن عمر ناهز 77 عاماً بعد صراع مع المرض، إذ خضع مؤخرا لجراحة من اجل توسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته وهو ما تسبب له بالشلل، كما كان قد اصيب بفيروس كورونا.
ومن المقرر ان يتم دفنه في مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية.
ونشر خالد فايق ابن الفنان الراحل خبر الوفاة قائلاً: "الوالد فايق عزب فى ذمة الله. تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمقابر الإسماعيلية".
وقالت نادية عزب، زوجة الفنان الراحل فايق عزب، إنها ستتغيب عن حضور جنازة الفقيد، بمدينة الإسماعيلية، خوفا من إصابتها بفيروس كورونا.
وأوضحت نادية أن الأطباء نصحوها بالبقاء في منزلها وعدم حضور الجنازة، لاسيما وأن زوجها رحل متأثرا بكورونا، لافتة إلى أن نجلها وباقي أفراد العائلة سيحضرون الجنازة.
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