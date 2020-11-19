فنون ومشاهير

أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)

Lebanon 24
19-11-2020 | 21:00
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تم مؤخراً تداول فيديو قديم ظهر فيه الفنان المصري الراحل أحمد زكي اثناء لقاء أجراه معه في منزله الإعلامي مفيد فوزي. وخلاله تطرق إلى حياته الشخصية وقال إنه لا يؤدي دور الرجل الذي يملي على زوجته ما يتعين عليها أن تفعله. وأعرب عن عدم سروره بانفصاله عن زوجته هالة فؤاد.

كما عبر عن استيائه بسبب خوض الإعلامي مواضيع ترتبط بحياته الخاصة وهو ما كشفه باستياء ظاهر. وعلق: "في حاجات ما ينفعش إنت تعرفها ولا حد من المشاهدين يعرفها بين الزوج والزوجة".

وأضاف أنه لا يرغب في إعاداة العلاقة إلى سابق عهدها بسبب الخلاف في وجهات النظر بينهما معبراً عن احترامه الشديد لها. كما رفض التعليق على بعض الأسئلة.

وعلى سؤال عن سبب الانفصال قال أثناء اللقاء: "أنا كنت عصبي جداً وبتعصب على حاجات بسيطة. هي كانت بتستحملني وأنا كنت عارف إنها موجودة جنبي ومش حتسبني وحتفضل تستحمل عصبيتي لحد ما يوم صحيت ما لقيتهاش. لقيت البيت فاضي عليا".

المصدر: لها
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