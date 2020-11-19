أصالة تحيّر جمهورها: هل تعرفون ماذا سيحدث يوم السبت؟ (صورة)

نشرت المطربة السورية أصالة نصري، على حسابها الخاص في "إنستغرام"، بوستر تشويقياً لم تكشف عن مضمونه للجمهور لتجعلهم في حيرة بخصوص المفاجأة التي تحضّرها لهم.وعلّقت أصالة على البوستر الذي تشير فيه إلى مفاجأة جديدة يوم السبت المقبل، والتي رجّح عدد كبير من متابعيها أنها ستكون أغنية جديدة، قائلةً: "تعرفوا شو حيصير يوم السبت".وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت بتصريحات جديدة لأصالة أثناء إقامتها مؤتمراً صحافياً، على هامش مشاركتها في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الرابع، حيث أكدت أن الظروف التي واجهتها خلال العمل على ألبومها الجديد "لا تستسلم " من المستحيل أن تتكرر.وأوضحت أصالة أنها بدأت العمل على الألبوم منذ بداية أزمة كورونا وخلال فترة الحظر، وذلك بعد انفصالها مباشرةً عن زوجها المخرج طارق العريان، كاشفةً أنها كانت تعيش حالة من الألم والمعاناة والصدمة. وقالت أصالة: "الألبوم بكل ظروفه مستحيل أن تتكرر في حياتي، الألبوم عملت عليه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وبداية الحظر في مصر، وكانت هناك معاناة، وكنت في أسوأ مراحل حياتي على الإطلاق".