أصالة تتذكّر شقيقها المتوفى بكلمات مؤثّرة (صورة)

تذكرت الفنانة السورية أصالة نصري شقيقها المتوفى أيهم برسالة مؤثرة جداً وجهتها إليه من خلال حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".



وكتبت تعليقاً على صورة له: "مرقوا كم سنة وأنت بينّنا مو موجود. تغيّرت دنيي وتبدّلت ناس نقصت وناس زادت. ومتلّ عددنا لمّا كنّا خمسه ونقص واحد، كلّ شي بالحياة بنعيشه من شعور ناقص شي، الحزن ناقص تحكّم والفرح ناقص أمان .. . زعل ناقص تسامح والتّصافي ناقص ثقة".

وأضافت: "الله يرحمك قدّ ما ساعدت وفتحت بابك لكلّ محتاج. كنت طيّب كريم بالمشاعر مندفع. الله يرحمك حبيبي ويجعل الجنّه مكانك أنت والغالي وبيغلى أبي الحبيب وكلّ الطّيبين الّلي سبقونا". وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين الذين اعربوا عن تعاطفهم ودعمهم.

يشار إلى ان أيهم توفي في العام 2014 إثر إصابته بجلطة قلبية وتوقف في الرئتين.