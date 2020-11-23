23
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
عارضة أزياء... صاحبة "أكبر خدين في العالم" (صوَر)
Lebanon 24
23-11-2020
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت عارضة أزياء أوكرانية الجدل على مواقع التواصل، بسبب إجراء عملية تجميلية في وجهها غيرت ملامحها بشكل كامل، وأصبحت شهرتها بأنها صاحبة "أكبر خدين في العالم".
وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن الأوكرانية أنستاسيا بوكريشوك (39 عاما) أنفقت أكثر من 1500 جنيه إسترليني لتحسين شكل عظام وجنتيها على حد قولها، حيث إنه بعد حقن وجهها للمرة الأولى في سن الـ26، بدأت عظام وجنتيها في البروز من وجهها.
ومن ثم بدأت عارضة الأزياء في تركيب الحشو لشفاها وحقن البوتكس في جبهتها، وقامت بصبغ شعرها باللون الوردي وذلك لشدة رغبتها في التشبه بدمية "باربي" الشهيرة.
وفي أكثر من مقابلة صحفية معها صرحت أناستاسيا بأنها سعيدة تماما بنتائج تجاربها التجميلية، مع أنها تعترف بأن مظهرها لا يروق لبعض مستخدمي "إنستغرام" الذين يجدون أنها كانت أجمل قبل أن تغير ملامح وجهها بمثل هذا الشكل الجذري.
تابع
الأكثر قراءة
خبر حزين.. حالة وفاة جديدة بكورونا في لبنان!
Lebanon 24
خبر حزين.. حالة وفاة جديدة بكورونا في لبنان!
15:57 | 2020-11-22
22/11/2020 03:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. إليكم سعره في السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. إليكم سعره في السوق السوداء
23:07 | 2020-11-22
22/11/2020 11:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة عامر الفاخوري تكشف: والدي التقى عون وباسيل والجميع شجعه على العودة
Lebanon 24
إبنة عامر الفاخوري تكشف: والدي التقى عون وباسيل والجميع شجعه على العودة
21:03 | 2020-11-22
22/11/2020 09:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور بارز على خط تأليف الحكومة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطور بارز على خط تأليف الحكومة.. إليكم التفاصيل
20:03 | 2020-11-22
22/11/2020 08:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع الدولار في السوق السوداء.. إليكم التسعيرة المُتداولة
Lebanon 24
تراجع الدولار في السوق السوداء.. إليكم التسعيرة المُتداولة
08:43 | 2020-11-23
23/11/2020 08:43:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:00 | 2020-11-23
أصالة تتحدث عن أصدق شخصيات الوسط الفني.. ماذا قالت عن اليسا؟
09:00 | 2020-11-23
مايا رعيدي تروّج للسياحة في لبنان بفستان مفتوح لأعلى الفخذ.. وتتعرض للهجوم (صور)
22:00 | 2020-11-22
محمد رمضان يعلق على صورته مع المطرب الإسرائيلي..
18:00 | 2020-11-22
صورة محمد رمضان في أحضان فنان إسرائيلي بدبي تثير الغضب.. هجوم شرس عليه وهكذا برر
15:00 | 2020-11-22
وفاة والد الإعلامي منير الحافي.. صورة وتعليق مؤثر
12:00 | 2020-11-22
إليسا تعلّق على رسالة عون لمناسبة الإستقلال: من أيا كوكب طالع يحكي؟
فيديو
عملية استمرت 12 ساعة.. إنقاذ فيل سقط في "مكان غريب" (فيديو)
Lebanon 24
عملية استمرت 12 ساعة.. إنقاذ فيل سقط في "مكان غريب" (فيديو)
12:00 | 2020-11-23
23/11/2020 13:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بفضل رونالدو.. "يوفنتوس" يجتاز عقبة "كالياري" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
بفضل رونالدو.. "يوفنتوس" يجتاز عقبة "كالياري" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
18:00 | 2020-11-22
23/11/2020 13:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
11:46 | 2020-11-22
23/11/2020 13:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact