فنون ومشاهير

عارضة أزياء... صاحبة "أكبر خدين في العالم" (صوَر)

Lebanon 24
23-11-2020 | 06:00
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أثارت عارضة أزياء أوكرانية الجدل على مواقع التواصل، بسبب إجراء عملية تجميلية في وجهها غيرت ملامحها بشكل كامل، وأصبحت شهرتها بأنها صاحبة "أكبر خدين في العالم".

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن الأوكرانية أنستاسيا بوكريشوك (39 عاما) أنفقت أكثر من 1500 جنيه إسترليني لتحسين شكل عظام وجنتيها على حد قولها، حيث إنه بعد حقن وجهها للمرة الأولى في سن الـ26، بدأت عظام وجنتيها في البروز من وجهها.

ومن ثم بدأت عارضة الأزياء في تركيب الحشو لشفاها وحقن البوتكس في جبهتها، وقامت بصبغ شعرها باللون الوردي وذلك لشدة رغبتها في التشبه بدمية "باربي" الشهيرة.

وفي أكثر من مقابلة صحفية معها صرحت أناستاسيا بأنها سعيدة تماما بنتائج تجاربها التجميلية، مع أنها تعترف بأن مظهرها لا يروق لبعض مستخدمي "إنستغرام" الذين يجدون أنها كانت أجمل قبل أن تغير ملامح وجهها بمثل هذا الشكل الجذري.
 
 
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