فنون ومشاهير

مايا رعيدي تروّج للسياحة في لبنان بفستان مفتوح لأعلى الفخذ.. وتتعرض للهجوم (صور)

Lebanon 24
23-11-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-768514-637417144395211015.PNG
Doc-P-768514-637417144395211015.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي عبر حسابها على "انستغرام" مجموعة من الصور من المتحف الوطني في بيروت، وذلك بخطوة منها لتشجيع السياحة.

 

وعلّقت على الصور: "منذ صغري، وللمتحف الوطني مكانة كبيرة في قلبي. وهدفي أن أسلّط الضوء على الغنى الثقافي في لبنان، وأن أشارك في نقل هذه الثقافة للأجيال الصاعدة".

 

A post shared by Maya Reaidy (@mayareaidy)


 
 

ولكن ناشطون كثر على مواقع التواصل الاجتماعي اعترضوا على الفستان الذي ارتدته رعيدي والذي اعتبر جريئاً للغاية ويكشف الكثير وقالوا ان الترويج للسياحة في لبنان لا يجب ان يكون على هذا النمط فالسياحة ليست سياحة عري.

 

يُشار إلى ان رعيدي لا زالت تحتفظ بلقب ملكة جمال لبنان بسبب عدم انتخاب ملكة جديدة في الـ 2019 و2020 نظرا للوضع الذي يمر به لبنان وبسبب جائحة كورونا.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:00 | 2020-11-23
06:00 | 2020-11-23
22:00 | 2020-11-22
18:00 | 2020-11-22
15:00 | 2020-11-22
12:00 | 2020-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website