مايا رعيدي تروّج للسياحة في لبنان بفستان مفتوح لأعلى الفخذ.. وتتعرض للهجوم (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي عبر حسابها على "انستغرام" مجموعة من الصور من المتحف الوطني في بيروت، وذلك بخطوة منها لتشجيع السياحة.

وعلّقت على الصور: "منذ صغري، وللمتحف الوطني مكانة كبيرة في قلبي. وهدفي أن أسلّط الضوء على الغنى الثقافي في لبنان، وأن أشارك في نقل هذه الثقافة للأجيال الصاعدة".

ولكن ناشطون كثر على مواقع التواصل الاجتماعي اعترضوا على الفستان الذي ارتدته رعيدي والذي اعتبر جريئاً للغاية ويكشف الكثير وقالوا ان الترويج للسياحة في لبنان لا يجب ان يكون على هذا النمط فالسياحة ليست سياحة عري.

يُشار إلى ان رعيدي لا زالت تحتفظ بلقب ملكة جمال لبنان بسبب عدم انتخاب ملكة جديدة في الـ 2019 و2020 نظرا للوضع الذي يمر به لبنان وبسبب جائحة كورونا.