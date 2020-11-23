فنون ومشاهير

تيم حسن متهم بتقليد بوراك أوزجيفيت لهذا السبب (فيديو)

Lebanon 24
23-11-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-768523-637417170831887808.jpg
Doc-P-768523-637417170831887808.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو تم تسجيله خلال أحد مشاهد مسلسل "الهيبة" بجزئه الرابع (الهيبة الرد). وفيه ظهر الفنان السوري تيم حسن وهو يرقص بطريقة ذكرت الجميع برقص بوراك أوزجيفيت في أحد الأفلام.

 

وعرض الناشطون أيضاً فيديو النجم التركي وهو ما دفع الكثيرين إلى المقارنة بينه وبين حسن. واعتبر بعضهم أن الأخير يقلد الرقصة التركية المعروفة باسم "الزيبك" والتي أداها بوراك في فيلمه.

 

A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art)


 

وجاء في التعليقات: "المسلسل كله اصلاً تقليد للأتراك وادي الذئاب" و"اصلاً احسه يقلد الأتراك في كل شي ماله هوية" و"عطوه أكبر من حجمه وانتفخ هالتيم وتمثيله نسخ لصق عن الأتراك" و"هي نفسها مش شبهها".

 

يشار إلى أن الكاتب السوري أحمد قصار الذي شارك في كتابة سيناريو المسلسل طلب تفسيرات عن شخصية "جبل شيخ الجبل" التي يقدمها النجم السوري تيم حسن، مشيراً إلى أنه حاول عند كتابة الشخصية في هذا الجزء إخراجها من الصورة النمطية وأن الممثل بتكراره بعض المفردات أصاب الشخصية بخلل.

 

وقال: "ما بتذكر اني كتبتلك بالنص كلمة اسبت، وماتهكلوا للهم ومنتهية، وفرج… الخ من مفردات نمطك القديم… بالمناسبة كلمة فرج تعتبر كلمة نابية عنا بالشام، وكل ما واحد بقول فرج بيجي وراها الرد فوراً بجملة يلي عطاك يا تحت الدرج، فما حلوة كل ما عم تقول فرج الناس عم تجاوبك فوراً".

 

 

 

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:43 | 2020-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:26 | 2020-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2020-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:23 | 2020-11-23
23:00 | 2020-11-23
21:00 | 2020-11-23
15:00 | 2020-11-23
12:00 | 2020-11-23
09:00 | 2020-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website