فنون ومشاهير

بهذه الطريقة مايا دياب احتفلت بعيد ميلادها.. وهذا عمرها

Lebanon 24
23-11-2020 | 15:00
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احتفلت الفنانة مايا دياب بعيد ميلادها الأربعين في حفل صغير مع ابنتها "كاي".

 

وجاء احتفال مايا بعد مرور حوالي 10 أيام على يوم ميلادها، حيث أنها من مواليد يوم 10 تشرين الثاني عام 1980، ونشرت مايا فيديو عبر حسابها بموقع "انستغرام"، وهي ترقص وتغني مع ابنتها الوحيدة.

 

كما نشرت دياب صوراً لها وهي ترتدي فستانا باللون أسود ونظارة شمسية، معلقة عليها قائلا :"مفاجأة كبيرة مع حبيتي كاي".

A post shared by Maya Diab (@mayadiab)

 

 
 

جدير بالذكر، أن الفنانة مايا دياب، تستعد لتسجيل أغنية جديدة تجمعها مع المطرب الشعبي محمود الليثي، وتحمل الأغنية اسم "حطالي روج"، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثي، وتوزيع إسلام شيبسي.

 

المصدر: نواعم
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