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فنون ومشاهير
هكذا أصبح حفيدا هاني شاكر لابنته الراحلة (صورة)
Lebanon 24
23-11-2020
|
23:00
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استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة للفنان المصري هاني شاكر لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين، حيث ظهر فيها وهو يحتضن حفيديه لابنته الراحلة دينا.
وأثار الطفلان اهتمام الكثير من الناشطين الذين رأوا أنهما كبُرا. كما قارنوا بينهما وبين جدّهما وأكدوا أنهما يشبهانه. وتبين أن الجدّ كان قد نشر الصورة على حسابه الخاص في التطبيق وتوجّه من خلالها إلى التوأم بالمعايدة لمناسبة يوم ميلادهما.
يُذكر أن شاكر تذكّر ابنته الراحلة أخيراً خلال حلوله ضيفاً على حلقة من برنامج "السيرة" الذي تقدّمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وتحدث خلال اللقاء باكياً عن وفاتها، مشيراً إلى أن أصعب لحظة في حياته كانت لحظة دفنها، لافتاً إلى أنه يراها في حفيدته مليكة التي تشبهها كثيراً في التصرفات وحتى في أسلوب الحديث.
ويُشار إلى أن زوج دينا تزوج من امرأة أخرى، علماً أن شاكر أكد في وقت سابق أنه يعتبره مثل ابنه وأن لا خلاف بينهما.
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